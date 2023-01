I lavori saranno basilari ma domani la frazione di Cortoghiana, quasi 2500 abitanti, resterà senz’acqua.

Per consentire infatti l’esecuzione di importanti lavori di manutenzione straordinaria previsti per l’efficientamento delle reti Abbanoa, domani mercoledì 4 gennaio, dalle 9 alle 17, sarà necessario interrompere l’erogazione idrica. I disservizi e i disagi saranno inevitabili. E saranno dovuti ai lavori di collegamento della nuova condotta realizzata in via Pitagora con la rete già esistente. Inoltre, durante la ripresa dell’erogazione potrebbero verificarsi inconvenienti legati ai fenomeni di torbidità dell'acqua.

In sostanza Abbanoa consiglia ai residenti che avessero cisterne e depositi di verificarne la loro integrità e chiaramente di riempirli già oggi in modo che domani non vengano sorpresi dalle lunghe ore di interruzione del servizio.

