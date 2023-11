Si chiude con il pienone, tanti applausi e grandi risate la sesta rassegna "Teatro in Autunno", organizzata dal Gruppo Teatrale Gonnesino.

Per l'ultima commedia delle sei in calendario che hanno animato l'ultimo mese, sul palco del teatro dell'oratorio sono andati in scena gli attori del Gruppo Teatrale Gonnesino, con "Su quintu pianu".

Dopo gli appuntamenti precedenti, iniziati a metà ottobre, ciascuno affidato a compagnie di altri centri, sono stati i padroni di casa a salire sul palco per la chiusura della rassegna della commedia in sardo. Per il finale all'oratorio si è registrato il tutto esaurito. Oltre alla commedia e alla performance degli attori, la serata è stata arricchita dal tributo a Francesca Masala, una componente del gruppo teatrale scomparsa di recente.

