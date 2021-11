Fra il nuovo sindaco di Carbonia Pietro Morittu e i sei comitati di quartiere parte il dialogo per pianificare le attività. Ad un mese esatto dalla sua elezione l'11 di ottobre, il nuovo capo dell'esecutivo minerario ha infatti incontrato i presidenti dei sodalizi nati tre anni fa per dare supporto al Comune anche nell'organizzazione degli eventi. E difatti in vista del Natale e delle iniziative che seguiranno, sindaco e direttivi hanno intrapreso una strada che potrebbe portare presto, assieme ad altri sodalizi storici, a un palinsesto importante.

Ma l'appuntamento avvenuto in Comune nel rispetto delle norme anti-Covid si è tramutato anche "nell'occasione propizia - sottolinea Morittu - per intavolare un dialogo che porterà ad una maggiore collaborazione e coinvolgimento dei comitati verso i quali nutriamo enorme rispetto".

L'incontro è avvenuto con Giuliano Usai per Serbariu, Pier Carlo Musu per Cortoghiana, Roberto Garau per Is Gannaus, Gianfranco Fantinel per Bacu Abis, Luciano Pisanu per Rosmarino e Carbonia Nord. Di recente, in uno degli ultimi Consiglii comunali sotto la precedente Giunta, era stato approvato un atto che offriva ai sei organismi comunali più potere consultivo. Arriva dai comitati la richiesta di avere anche una minima dotazione finanziaria.

© Riproduzione riservata