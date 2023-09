Un sostegno per l'acquisto di beni alimentari e di prima necessità, un contributo prezioso per chi fatica a far fronte alle spese di ogni giorno. È la carta spesa 2023, dell’importo di 382 euro, messa a disposizione in 638 comuni italiani ai cittadini che hanno i requisiti per riceverla. Ma che a Carbonia non è stata ancora resa disponibile, con grande preoccupazione di chi si trova nell’elenco dei beneficiari. «L’attivazione deve avvenire entro il 15 settembre – racconta Romina, che questa mattina ha chiamato allarmata la redazione di Unionesarda.it – e purtroppo pare che questo a Carbonia non potrà avvenire».

«Fino a pochi giorni fa, queste carte che vengono ritirate in posta erano introvabili – aggiunge ancora Romina – ora sono arrivate, ma mancano di Pin: ciò significa che non potranno essere attivate, e mancando una manciata di giorni alla chiusura dei tempi previsti per la messa in servizio il timore è che non potremo mai utilizzarle».

L’appello della lettrice, dunque, è che chi di dovere si possa far carico di risolvere nei tempi previsti la faccenda. «Ad alcuni quasi 400 euro possono non sembrare molti, ma assicuro che per alcune famiglie sono vitali: spero che chi di dovere intervenga, o a Carbonia dobbiamo considerarci cittadini di serie B?».

