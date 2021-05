"Vogliamo sapere dal Governatore Solinas e dall'assessore Nieddu perché il progetto di vaccinare le isole minori si è bloccato. Devono chiarire il motivo, devo delle risposte ai miei concittadini”. Salvatore Puggioni, sindaco di Carloforte, chiede spiegazioni alla Regione, citando come esempio le isole minori campane, dove si sta procedendo a vaccinare tutta la popolazione. "A Procida, isola campana con 10mila abitanti, la prossima categoria da vaccinare saranno gli under 30 - dice Puggioni - qui da noi finiamo oggi con la vaccinazione degli ultraottantenni. Eppure il progetto di vaccinare con priorità le isole minori era stato proposto dal generale Figliuolo, anche noi abbiamo fatto un'istruttoria specifica, fornendo numeri e disponibilità logistica per vaccinare tutti i cittadini. Poi, all'improvviso, tutto si è arenato. Siamo a maggio, se vogliamo salvare la stagione turistica la vaccinazione deve essere fatta subito, non possiamo dimenticare che le nostre attività sono in ginocchio".

La vaccinazione nelle isole minori, sollecitata nelle scorse settimane anche dall'Ancim, ha lo scopo di mettere in sicurezza la popolazione delle piccole isole per rilanciare il turismo, colonna portante dell'economia di questi centri. "In Campania il Governatore ha dato il via libera al piano per le isole minori - dice Puggioni - perché in Sardegna ancora non si è proceduto? Vogliamo conoscere il motivo”.

Questa mattina a Carloforte, nel teatro Cavallera, sono state ultimate le vaccinazioni per 730 tra ultraottantenni e over 65 con patologie. I numeri dell'aggiornamento Ats sui contagi descrivono una situazione in miglioramento: gli attuali positivi sono 4 (di cui 2 ospedalizzati), 7 le persone in quarantena. Purtroppo si registra un nuovo decesso: sono 4 le persone decedute con Covid a Carloforte dall'inizio della pandemia.

Da lunedì la scuola riprenderà in presenza per tutti, anche per la scuola dell'infanzia da cui era partito il focolaio tre settimane fa.

