Intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento volontario di Carloforte per un incendio di vegetazione in località "Calalunga".

Gli operatori, allertati dalla sala operativa del Comando di Cagliari, sono giunti sul posto con due automezzi, hanno circoscritto e spento le fiamme che alimentate dal vento minacciavano alcune abitazioni vicine.

Al termine delle operazioni di spegnimento, hanno provveduto alla messa in sicurezza dell'area con la bonifica dei focolai residui.

