Si è tuffata da una scogliera senza accorgersi delle rocce sottostanti. L’impatto è stato rovinoso.

È successo a Carloforte, in località La Conca. Protagonista una giovane turista 22enne, originaria di Torino ma residente a Roma. Dopo il tuffo è scattato subito l'allarme: i soccorsi sono arrivati da terra con una pattuglia della Guardia costiera e dal mare con due imbarcazioni con personale della Guardia medica di Carloforte. Sul posto anche l’elicottero del 118, che l’ha trasportata al Brotzu di Cagliari.

La giovane, a seguito della caduta, non poteva muoversi. Anche se raggiungerla non è stato semplice, essendo finita in un tratto di costa impervio, l’intervento è stato tempestivo e ora non è in pericolo di vita.

