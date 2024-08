È sceso a Carloforte dal traghetto proveniente da Portovesme tentando di eludere i controlli, e alla vista dei carabinieri ha tentato di fuggire spintonandoli.

L’uomo, un 38enne del luogo, è stato però fermato e, nella successiva perquisizione, trovato in possesso di più di un etto di cocaina, 870 euro in contanti suddivisi in banconote di vario taglio, presumibilmente provento dell'attività di spaccio, un bilancino di precisione e materiali per il confezionamento della droga. Il tutto nascosto all’interno di uno zainetto.

Il 38enne è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale.

Dopo le procedure di rito e in accordo con l'Autorità Giudiziaria, è stato trasferito alla Casa Circondariale di Uta.

