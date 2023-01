Come al solito l'appuntamento era alle otto del mattino e per diverse ore i lavori non si sono fermati neppure un minuto: in questo modo un gruppo di volontari che hanno a cuore il decoro di Carbonia hanno infatti ripulito una parte dei marciapiedi di solito degradati fra via Dalmazia e via Barbagia.

Con loro anche l'assessore comunale alle Manutenzioni Piero Porcu che da un anno circa ormai fa parte di un consesso di residenti dediti alla bonifica e alle pulizie di angoli della città e delle frazioni caratterizzate dalla presenza di rifiuti ma anche di erbacce, che appunto anche in questo caso sono state ripulite.

I camminamenti erano ricolmi di cespugli che invadevano anche il transito e il passaggio dei pedoni e fra la boscaglia, prossima anche alle scuole, sono stati ritrovati cocci di vetro, bottiglie e immondizia di ogni tipo.

