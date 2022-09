Solo l’intervento dei carabinieri ha evitato che accadesse il peggio in un appartamento di Carbonia, dove nella notte è scoppiata una violenta lite tra il proprietario e il suo inquilino.

I militari delle stazioni di Sant’Antioco e Calasetta, arrivati sul posto, visto che gli animi erano particolarmente accesi, hanno deciso di perquisire la casa alla ricerca di oggetti che avrebbero potuto far salire il livello dello scontro, anche in un secondo momento.

Durante l’ispezione sono state trovate una roncola e una balestra con tre dardi metallici: armi improprie, per la cui detenzione non è necessaria alcuna autorizzazione. Ma i carabinieri hanno comunque proceduto con il sequestro, per toglierle dalla disponibilità dei contendenti.

In tal modo, fanno sapere dall’Arma, “chi dovesse perdere la testa non avrebbe gli strumenti per poter arrecare danni irreparabili alla controparte”.

(Unioneonline/EF)

© Riproduzione riservata