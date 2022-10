Le buche (se non proprio le voragini) di città e frazioni cominciano a diminuire: il Comune di Carbonia ha ricominciato a sistemare le strade caratterizzate da cedimenti tali da far preoccupare per la frequenza e la periodicità con cui si presentano nonostante certi interventi realizzati negli anni (se non mesi) scorsi.

Pochi giorni fa i lavori nella frazione storica mineraria di Bacu Abis. Nuovo bitume e cura anche dei marciapiedi.

"Presto però - anticipa l'assessore ai Lavori Pubblici Stefano Mascia - sarà di nuovo la volta di Carbonia dove eravamo già intervenuti in agosto".

La priorità potrebbe essere data a via Lubiana, una delle arterie principali della città, che è in alcuni tratti in condizioni indecenti. Ma gli automobilisti sono in realtà in attesa che si intervenga, con lavori che tutto sommato potrebbero richiedere uno sforzo davvero minimo, per alcune pericolose e profonde buche sorte proprio in corrispondenza di alcuni incroci in pieno centro: clamorose da mesi quelle fra via Costituente e la Casa della Domotica, fra via Costituente e via Gramsci, fra via Satta e via Costituente, ed ancora fra via Liguria, Satta e Logudoro, fra via Lai e via Aspromonte. Impercorribili da anni via Ogliastra, via del Minatore e via Gobetti.

