Ancora un atto vandalico in centro a Carbonia: stavolta è stata presa di mira la vasca di piazza Marmilla, sul cui fondale gli operai hanno rinvenuto circa 150 mattoni estratti dalla pavimentazione della stessa piazza, bicchieri, bottiglie di ogni tipo, pali, dissuasori stradali e telefoni cellulari.

La società municipale Somica è intervenuta per pulire e riattivare il funzionamento della vasca in vista domani della fiera dell'artigianato agroalimentare e del turismo “Il Sulcis Iglesiente Espone”.

Il costo per la collettività è caro perché, come fa notare il sindaco Pietro Morittu: «Anche per riparare e porre rimedio al nuovo gesto di inciviltà in piazza Marmilla, frutto comunque di settimane di atti di teppismo ripetuti, occorre mettere mano al bilancio». Così l’intervento costerà 12.200 euro.

