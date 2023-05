Strade nuove di zecca, ma semafori in tilt. Da questa mattina è fuori uso a Carbonia l'impianto di via Asproni, importante strada della città completamente asfaltata e rimessa in sesto due mesi fa nell'ambito del maxi progetto milionario di rifacimento del manto stradale in centro e frazioni.

Come spesso accaduto anche in passato, da ore risulta spento e non funzionante l’impianto semaforico ubicato in via Asproni, all’incrocio con via Mazzini. Edison è al lavoro al fine di risolvere quanto prima il guasto.

«In attesa del ripristino del funzionamento del semaforo - anticipa l'assessore comunale alle Manutenzioni Piero Porcu - si invitano i conducenti a rallentare la velocità di percorrenza nel tratto di via Asproni e a prestare la massima attenzione». Questo perché la strada, essendo larga e ora perfettamente asfaltata, come in passato induce purtroppo gli automobilisti a non rispettare i limiti di velocità. Via Asproni è una delle strade su cui è ipotizzabile che il Comune realizzi infatti i dossi.

© Riproduzione riservata