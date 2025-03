La città di Carbonia dimostra di essere una paladina dell'iniziativa dei grandi cammini storici e culturali.

Il sindaco Pietro Morittu e l’assessore al Turismo Michele Stivaletta sono infatti presenti alla Fiera dei Grandi cammini “Fa’ la cosa giusta” a Milano-Rho al fine di raccontare l’esperienza del Comune sulcitano all’interno della Fondazione Cammino Minerario di Santa Barbara, di cui l’amministrazione di Carbonia è socia.

La Fondazione Cammino Minerario di Santa Barbara è ospitata nello stand della Regione Sardegna. «Siamo entusiasti - sottolinea Morittu - di far parte del Cammino di Santa Barbara che, fin dalle origini e dalle intuizioni del suo fondatore, il compianto Giampiero Pinna, sta registrando numeri da record in termini di visitatori, con Carbonia protagonista nel campo dell’ospitalità di pellegrini e turisti nella Posada di piazza Repubblica a loro dedicata».

Il Cammino minerario di Santa Barbara rappresenta una straordinaria opportunità di valorizzazione della mobilità lenta e un volano per lo sviluppo turistico sostenibile. Nel corso della Fiera di Milano-Rho viene presentata la terza edizione della guida del Cammino di Santa Barbara, che contiene tutte le informazioni per mettersi in cammino: mappe, altimetrie, dislivelli, descrizione del tracciato, dove dormire, luoghi da visitare. In più le storie e le testimonianze di chi ha lavorato in miniera.

© Riproduzione riservata