Due persone sono rimaste ferite lievemente in un incidente stradale avvenuto questo pomeriggio poco prima delle 16:30 sulla strada provinciale 2 Carbonia-Villamassargia all'altezza di Genna Corriga, nel territorio di Carbonia.

Per cause da accertare una Bmw x1 e un camioncino Iveco Eurocargo che percorrevano la provinciale in direzione Carbonia si sono toccati. L'impatto è avvenuto nella parte finale del tratto a quattro corsie, dove la carreggiata tende a restringersi fino alla fine della barriera spartitraffico in cemento.

Nell'urto la Bmw si è girata su se stessa ed è stata trascinata dal camioncino per oltre 50 metri. Sul posto il personale 118 dell'Auser che si è preso cura dei passeggeri della Bmw, che sono stati trasportati all'ospedale Sirai di Carbonia per accertamenti. Mentre e rimasto illeso il conducente del camioncino.

L’incidente sarebbe avvenuto a causa di un sorpasso, ma gli agenti della Polizia locale di Carbonia arrivati sul posto hanno effettuato i rilievi del caso per accertarne le cause. Il traffico ha subito qualche piccolo rallentamento in entrambi i sensi di marcia.

