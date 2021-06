Su ordine del magistrato, rimane per ora in custodia cautelare in carcere l'uomo di 45 anni di Carbonia arrestato alcuni giorni fa dai carabinieri della locale stazione con l'accusa di aver rapinato, pistola in pugno e con una presunta complice (solo denunciata) un B&B di Carbonia, il Luna Blu.

Dopo l'interrogatorio di garanzia avvenuto nel penitenziario di Uta, assistito dall'avvocato Alessandro Corrias, l'uomo ha cercato di respingere le contestazioni più pesanti, cioè la rapina a mano armata.

Ma i titolari dell'attività ricettiva hanno da subito asserito di essersi trovati davanti una persona che nel cuore della notte, lunedì scorso, li avrebbe minacciati puntando loro addosso un revolver. Ogni altro aspetto dell'interrogatorio è coperto dal segreto istruttorio.

Tuttavia il gip, considerato anche il fatto che l'indagato era già noto alle forze dell'ordine, ha ritenuto non idoneo concedere i domiciliari né tantomeno concedere la libertà condizionata e ha confermato invece in attesa di ulteriori riscontri la custodia in carcere.

