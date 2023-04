Si è andato a schiantare con l’auto e ha rifiutato l’etilometro.

Per questo un operaio 49enne di Carbonia è finito nei guai, gli è stata ritirata la patente ed è stato deferito in stato di libertà alla Procura di Cagliari per rifiuto dell’accertamento dello stato di ebbrezza alcolica.

L’incidente è avvenuto intorno alle 22 in via XXVIII Dicembre: a bordo della sua Panda, l’uomo ha causato un incidente stradale con una Renault Megane condotta da un altro uomo di Carbonia, di 45 anni.

Nulla di grave per fortuna, entrambi non hanno riportato lesioni. Ma se il conducente della Renault si è sottoposto all’accertamento con l’etilometro che ha dato esito negativo, l’altro ha rifiutato di effettuare il test.

Il mezzo è stato sequestrato, la patente ritirata e le autorità amministrativa e giudiziaria sono state informate dell’accaduto.

