Con l’arrivo dell’estate, il problema degli incendi a Carbonia è un’emergenza e la conferma sono gli episodi recenti tra via del Minatore e via Ospedale. Per fronteggiare tale criticità, il Comune e l’associazione di protezione civile Radio Club Sulcis hanno siglato la convenzione per l’espletamento di tutte le operazioni antincendio.

«La campagna antincendio – spiega il sindaco Pietro Morittu - rappresenta un servizio fondamentale a tutela dell’incolumità delle persone, delle abitazioni e di tutti i luoghi che talvolta vengono danneggiati o, comunque, messi a repentaglio».

Per l’effettuazione del servizio, oltre alle risorse umane impiegate, Radio Club Sulcis utilizzerà un nuovo veicolo assegnato dalla Regione all’associazione, in grado di contenere fino a 400 litri d’acqua per un pronto intervento di spegnimento di eventuali inneschi di incendi.

