Fido e decine di suoi amici non hanno battuto ciglio: si sono fatti apporre il microchip grazie ad una speciale iniziativa voluta dal Comune e dal servizio veterinario ASL.

Oggi infatti è scattato il Chip Day a Carbonia, prima di due giornate di microchippatura gratuita, per promuovere la registrazione tramite microchip negli animali da compagnia presenti sul territorio comunale e rilevati nella banca dati dell’anagrafe canina. L’iniziativa si è svolta presso la scuola elementare di Cortoghiana (replica il 22 novembre 2022 alle elementari in via Gavorrano a Bacu Abis).

"Chip day – ha spiegato l’assessore Roberto Gibillini con delega al benessere animale - ha lo scopo di combattere il randagismo, diffondere la conoscenza dei vantaggi derivanti dalla microchippatura negli animali d’affezione”. Così che oggi nel poliambulatorio si sono presentati decine di proprietari di simpatici amici a quattro zampe che ora si possono definire in regola.

"Questa operazione - ammette l'assessore - ci permette di raggiungere una sorta di censimento degli animali”.

