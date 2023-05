Dopo mesi di verifiche il Comune di Carbonia ha deciso: scattano i nuovi parcheggi a pagamento. Si comincia con la fase sperimentale del servizio degli stalli blu e la modifica della viabilità e delle soste in centro.

Lo dispone un'ordinanza emessa oggi. In particolare saranno apportate queste modifiche: via Brigata Sassari tra via Gramsci e via Turati diventa a senso unico e sosta dei veicoli nel lato sinistro, via Turati strada a senso unico, in piazza Ciusa lo spazio centrale avrà la sosta gratuita con disco orario (60 minuti).

Sono 315 i parcheggi a pagamento ricavati in centro e dalla settimana prossima la ditta aggiudicataria del servizio disegnerà la segnaletica stradale orizzontale e apporrà i parcometri. A quel punto sulla base del cronoprogramma è prevista l’attivazione del servizio dei parcheggi a pagamento nella prima decade di giugno, ma si inizia subito con le novità insite nella circolazione stradale.

