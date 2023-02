Per due decenni è stata abbandonata ad un'incuria totale sin da quando, a cominciare da ieri e proseguendo oggi, non è stata riscattata dal degrado la piazzetta prospiciente la chiesa di Don Bosco a Carbonia.

Si tratta di un camerone nato nel '38 e adibito a edificio religioso tantissimi anni or sono grazie a volontari. L'attività di pulizia e riqualificazione è come al solito legata a un gruppo di volonterosi cittadini, in cui è presente in forma privata anche l'assessore alle Manutenzioni Piero Porcu: arbusti cresciuti indiscriminatamente, erbacce, rifiuti, pavimentazioni sconnesse, giochi danneggiati hanno caratterizzato da circa trent'anni questo pezzo della città in cui hanno smesso di andare a giocare anche i ragazzini per le condizioni fatiscenti del luogo.

Un'opera radicale di bonifica ha cominciato a restituire a questa piazzetta il decoro che merita.

