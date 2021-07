Impianti sportivi ma anche piazze: sono le location in cui il Comune di Carbonia intende favorire la pratica sportiva in questo secondo scorcio di luglio, in agosto e sino al 21 di settembre. E per farlo ha deciso di chiamare a raccolta le associazioni sportive della città e delle frazioni: potranno aderire ad un bando abbastanza snello perché permette di organizzare eventi in continuazione e in tempi abbastanza rapidi proprio per favorire al massimo la pratica sportiva con il coinvolgimento di più persone.

Oltre agli impianti noti, le manifestazioni sportive estemporanee potranno essere organizzate anche in piazza Roma, in piazza santa Barbara a Bacu Abis e in piazza Venezia nella frazione di Cortoghiana. Potranno prendervi parte tutti i i tipi di enti e gli eventi includeranno anche gare, momenti di danza, di musica e altre attività ludiche o di intrattenimento. Chiaramente il Comune concede gratis l'uso degli spazi.

