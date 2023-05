Le mense delle scuole materne, elementari e medie di Carbonia sono già dotate di prodotti biologici, ma la sfida è il Km Zero. E' la strada tracciata oggi a Carbonia dal tavolo tecnico territoriale sul progetto "Mensarda: costruiamo insieme un servizio di ristorazione scolastica di qualità, sostenibile e a km zero”. Si tratta di un importante programma basato sul concetto di filiera corta "che può avere risultati positivi per l'educazione alimentare e il mangiare sano e di qualità - sottolinea l'assessore alle Attività produttive Michele Stivaletta - con ricadute economiche importanti sulle imprese agricole e zootecniche che insistono nel territorio".

L’iniziativa è stata organizzata da LAORE, Agenzia regionale per lo sviluppo in agricoltura, con ANCI, il Comune di Carbonia e la Provincia Sud Sardegna. Fra i temi affrontati che potrebbero confluire nel nuovo appalto mense che il Comune fra pochi mesi si accinge a varare, spicca il piano di educazione alimentare e la costruzione di strumenti per garantire appalti per i servizi di ristorazione scolastica e per la valutazione dell’origine degli alimenti.

