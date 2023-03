Torna l’autovelox a Carbonia e in questa seconda metà di marzo ci saranno verifiche a tappeto.

La Polizia locale sta effettuando controlli sistematici su tutto il territorio comunale per far rispettare i limiti di velocità da parte dei conducenti. Le postazioni sono spuntate sia in centro (o quasi) che in periferia.

L’apparecchiatura per il rilevamento sarà impiegata con la presenza e sotto il controllo del personale appartenente al Comando di Polizia locale di Carbonia.

Si comincia oggi in via Nazionale, quindi giovedì in via Dalmazia (in pratica dentro la città) e, ancora, venerdì sulla statale ma in località Sirai. Previste pure il sabato in via Nazionale. Si riparte il 27 marzo a Cortoghiana in via Rinaldo Loi e il 28 marzo a Sirai. A tamburo battente il 29 a Nuraxeddu, il 30 a Sirai e 31 ancora a Nuraxeddu.

