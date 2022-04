Questa sera la Torre Civica di Carbonia, monumento simbolo della città di Fondazione con la sua trachite rossa, ha restituito un colore speciale: è stata completamente illuminata da un grande fascio blu.

L'amministrazione comunale ha infatti accolto la richiesta della associazione NABA di Carbonia (No Alle Barriere Architettoniche) di far risplendere di blu la Torre in occasione della giornata mondiale sulla consapevolezza dell'autismo. Come segno di sensibilizzazione e inclusione, i volontari NABA hanno presenziato nella centralissima piazza Roma, sede anche del Municipio, della chiesa di San Ponziano, del consiglio comunale e del teatro, insieme a diversi assessori comunali.

E' stato un dirigente NABA, Daniela Marras, ex presidente del Consiglio comunale, a sottolineare "l'importante segnale di solidarietà nei confronti delle famiglie degli operatori che con affetto e dedizione si occupano di interagire con le persone autistiche". Il freddo pungente non ha impedito una grande partecipazione.

