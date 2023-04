I volontari del pronto soccorso Asvoc di Carbonia sono da oggi dotati di una nuova modernissima ambulanza e con una cerimonia sobria ma molto sentita hanno deciso di dedicarla alla memoria di Beatrice Arru.

Si tratta della studentessa di sedici anni di Carbonia che morì in un terribile incidente stradale la notte del 4 luglio del 2021 avvenuto in pieno centro, nell'incrocio fra via Gramsci, via Satta e via Costituente.

Alla cerimonia presenti anche la madre Romina, il padre Gianluca e la sorella più piccola della sfortunata studentessa, tanti volontari del sodalizio e molte altre persone, nonché l'assessore alla Cultura Giorgia Meli, che hanno voluto offrire una testimonianza di affetto e di vicinanza alla famiglia.

