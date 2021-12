Incidente stradale questa mattina lungo la strada provinciale 2 a quattro corsie nel tratto prossimo a Tanì: coinvolti due macchine e un autobus, seppure in circostanze diverse. La prima ad avere l'incidente è stata una Maserati che, a causa dell'asfalto ghiacciato e del fenomeno dell'aquaplaning, è finita in cunetta. Pochi minuti dopo sul posto è transitato un autobus che ha rallentato per ovvi motivi dinanzi alla scena che aveva di fronte ed è stato tamponato da un'altra vettura per fortuna non in modo violento.

Sul luogo dell'incidente sono accorsi una pattuglia dei carabinieri e una della polizia stradale di Carbonia: i conducenti del bus e dell'altra vettura hanno invece risolto la controversia tramite il cid.

Un grande spavento, ma fortunatamente nessuna grave conseguenza, per il sessantenne condicente della Maserati piombata in cunetta.

