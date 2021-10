I primi ad accorgersi delle fiamme sono stati i carabinieri, poi sono subito intervenuti i vigili del fuoco di via Roma: fiamme questa sera nei pressi di via Nazionale, a Carbonia, fra la strada ferrata e via del Minatore, in un tratto in cui da ormai due mesi sembrava esserci placata la furia degli incendiari che dalla fine della primavera e sino ad agosto avevano provocato nelle stesse zone non meno di un centinaio di roghi. A rompere questa sorta di "digiuno" ci hanno pensato nel pomeriggio alcune persone che hanno appiccato le fiamme fra sterpaglie e macchia mediterranea.

Il vento di maestrale rischiava di complicare lo scenario ma prima l'intervento immediato di una pattuglia di carabinieri che transitava in zona, poi l'arrivo dei pompieri, ha stroncato quasi sul nascere ogni possibile insidia. La giornata ventosa aveva tuttavia messi in allarme da un paio di giorni.

© Riproduzione riservata