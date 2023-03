Il Movimento cinque stelle ha la sua nuova sede nel Sulcis: è stato inaugurato sabato, in via Ogliastra a Carbonia, il nuovo punto di ritrovo per tutti coloro che sostengono il gruppo politico guidato da Giuseppe Conte.

Il coordinatore provinciale Gianluca Lai, oggi consigliere comunale di opposizione e vicesindaco nella precedente consiliatura, ha le idee molto chiare: «È un nuovo spazio di confronto finalizzato a fare politica. È un nuovo passo in linea con la riorganizzazione nazionale del Movimento. Già da adesso ci stiamo attivando per avviare gruppi territoriali nei diversi comuni del Sulcis: è doveroso dare spazio a chi lo chiede e vuole rimboccarsi le maniche a servizio della comunità. In questi anni ci siamo impegnati per mettere radici e oggi, grazie alla collaborazione di tanti e all'autofinanziamento, siamo riusciti a raggiungere questo importantissimo obiettivo». All’inaugurazione della nuova sede, affollata da tantissimi militanti e simpatizzanti, non è voluta mancare la senatrice ed ex sindaca di Elmas, Sabrina Licheri: «Felice che dopo Elmas sia venuta alla luce anche la sede di Carbonia. Stiamo dando una struttura al nostro movimento; è bello fare politica stando in mezzo alla gente».

Tra gli invitati che hanno partecipato anche Luca Pizzuto, consigliere comunale di Articolo Uno che alle ultime elezioni amministrative si candidò alla carica di Sindaco in coalizione proprio con i Cinque stelle: «A Carbonia ci son solo due sedi di partito: la nostra e da oggi la vostra. Il nostro progetto politico di collaborazione, nato un anno fa, oggi continua con ancora più forza».

Tra gli interventi anche quelli di altri ex amministratori della scorsa amministrazione guidata Cinque stelle, come ad esempio l’ex assessora alle politiche sociali Loredana La Barbera: “La nuova sede dovrà essere il germoglio del cambiamento della società, cittadina e territoriale, nasce per far si che i nostri progetti non rimangano parole».

In ultimo l’ex sindaca della città mineraria Paola Massidda: «Abbiamo fortemente voluto questa sede. Ci siamo accorti che la rete non basta più, abbiamo bisogno di incontrare la gente, di parlare direttamente con loro».

Nel suo intervento l’ex prima cittadina non si è sottratta dal lanciare qualche frecciatina all’attuale maggioranza che guida la città: «Stiamo vedendo il totale distacco tra amministrazione e cittadini, basti pensare, per fare due esempi, alla nuova tassa sui passi carrabili e alla sempre meno frequente trasmissione in streaming delle sedute dei Consigli comunali. Con la nuova sede avremo la possibilità di confrontarci su queste e tante altre tematiche».

