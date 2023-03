Una squadra di tecnici è stata costretta ad intervenire con urgenza per porre rimedio ad un guasto che ha provocato l'interruzione del servizio dell'illuminazione pubblica in pieno centro, tra Piazza Ciusa e Piazza Rinascita. In queste ore infatti Edison è impegnata in una serie di interventi di ripristino al fine di risolvere alcuni guasti verificatisi in città.

Attualmente le criticità principali si stanno verificando negli impianti di illuminazione dei portici di piazza Ciusa e piazza Mercato.

Il problema ha generato non pochi disagi e non è la prima volta che si verificano di questi tempi. In attesa di una programmazione generale da parte del Comune, le squadre sono costretti a riparazioni provvisorie.

