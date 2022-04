Quasi certamente era assicurato male il carico caduto questo pomeriggio in mezzo alla strada provinciale 2 all'uscita di Carbonia. L'incidente si è verificato nei pressi della frazione di Barbusi e sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Carbonia e poi gli operai della Provincia per la rimozione dei materiali.

Dal cassone di un camion è precipitato sulla strada un notevole involucro bianco, con rifiuti speciali come si può desumere dalle sigle apposte sul sacco in cui potrebbero essere state stipate materie plastiche. Per fortuna nessuna auto è stata colpita dall'oggetto che è finito sul bordo destro della carreggiata, pur rappresentando un pericolo0 per la circolazione in un tratto di traffico molto intenso.

A garantire le condizioni di sicurezza è stata una pattuglia dei carabinieri.

