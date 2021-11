Hanno scelto un luogo simbolo del ritrovo dei giovani, l'anfiteatro di piazza Marmilla, e un momento preciso cioè la tarda serata di sabato, per dare il via a un'operazione delicata per Carbonia: il progetto "Educativa di Strada".

E' infatti decollato oggi un programma promosso dal Comune e rivolto ai giovani fra i 13 e i 17 anni, chiamati a partecipare a "Autoritratto (senza autore) di una città" presentato dai partner che si sono aggiudicati un bando comunale da 30mila euro: sono la Comunità di via Marconi, coadiuvata dalla Techlab Four kids e dalla società Umanitaria.

I coordinatori sono riusciti oggi a incontrare in piazza Marmilla un primo gruppo di ragazzi che dovrà realizzare uno o più cortometraggi incentrati sulla vita, le speranze, le richieste dei loro coetanei di Carbonia che negli ultimi tempi non è stata esente da momenti problematici se non addirittura drammatici.

I ragazzi che vorranno prendere parte al progetto saranno seguiti passo dopo passo dagli esperti Giancarlo Orrù, Katia Mannai, Roberta Serra, Maria Elena Masia, Andrea Murgia, Manuela Piriccu, Santiago Garrido Rua, Marco Spanu, Davide Nali e Silvia Serra. All'appuntamento di questa sera si è già fatto avanti un gruppetto di ragazze di una scuola di HipHop di Carbonia. "Ma le porte - sottolinea il coordinatore Giancarlo Orrù - sono aperte a tutti i giovani della città".

© Riproduzione riservata