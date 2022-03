Fuoco nella notte in una baracca del campo rom in località Sirai, a Carbonia.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Carbonia i quali hanno constatato che le fiamme sarebbero state appiccate volontariamente all'interno del manufatto di lamiera e legno in cui c'erano oggetti di varia natura come bidoni, legname, e qualche utensile.

A dare l'allarme sono stati alcuni automobilisti. Nessun pericolo per le persone.

Dal punto in cui si è levato il rogo si è sviluppata una colonna di fumo ben visibile dalla strada provinciale a fianco alla quale è situato parte del campo rom sorto una trentina di anni fa per ospitare le prime comunità che si insediarono in città e che in parte si sono trasferite nell'altro accampamento costruito invece dal Comune una quindicina di anni orsono in via del minatore.

