Emanuele Vacca, conosciuto come tziu Licu, è nato nel 1923 a Sirri, all'epoca frazione del Comune di Serbariu. Da allora il modo è radicalmente cambiato: non c'erano strade asfaltate per spostarsi né ospedali dove venire al mondo e non c'era nemmeno la città di Carbonia, costruita quando lui aveva già 14 anni.

Secondo di nove figli, il più grande era del 1921 il più piccolo del 1940, ha sempre vissuto nella sua casetta di Sirri, un piccolo borgo del settecento incastonato nelle colline del Sulcis, anche se da qualche mese è ospitato in una struttura per anziani di Domusnovas.

Oggi ha ricevuto la visita di alcuni fratelli e nipoti che hanno festeggiato l'occasione con una grande torta offerta anche a tutti gli altri ospiti della residenza.

Ai numerosi auguri ricevuti il pluricentenario ha commentato sorridente: «Al prossimo anno cun saluri!».



