Il concorso per chi realizzava il presepe e l'albero di Natale più bello è diventato una simpatica questione di famiglia: ad aggiudicarsi infatti il primo posto in assoluto rispettivamente per la sezione presepi e per la sezione alberi di Natale, indetto dal Centro Italiano cultura del carbone, sono stati due fratellini di Carbonia, Leonardo Caria di 10 anni e Lucrezia di appena 4 anni, figli di Luigi Caria e Loredana Puddu.

I fratellini hanno ricevuto il maggior numero di voti da parte delle tante persone che già prima di Natale hanno visitato la Grande miniera di Serbariu apprezzando le 30 opere sia in gara sia fuori concorso.

Nella sezione presepi, il secondo posto è andato alla classe seconda C dell'istituto Satta di Carbonia, il terzo alla classe seconda B dell'istituto Angius di Portoscuso- Gonnesa. Nella sezione alberi di Natale, dietro Lucrezia sono giunti seconda Monica P., e terza la seconda D dell'istituto Satta.

