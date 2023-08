È stato sorpreso nella notte a Carbonia con marijuana e cocaina nascoste nel suo marsupio. Un 25enne, fermato dagli agenti della Polizia di Stato per controlli, è stato dunque arrestato in flagranza per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Il 25enne viaggiava con altre due persone, una nota agli agenti per i suoi precedenti in materia di stupefacenti, a bordo di un'auto. Il giovane, una volta fermato, ha però manifestato subito segni di nervosismo, al punto da insospettire gli agenti che, alla perquisizione che ne è seguita, hanno scoperto nel marsupio del 25enne due involucri, uno contenente 11 grammi di cocaina e l’altro contenente 2 grammi di marijuana.

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata