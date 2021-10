Qualcuno ha appiccato un incendio questa sera fra i cumuli di rifiuti fra via del Minatore e via Ospedale a Carbonia, in un tratto già più volte preso di mira dai piromani. In fiamme alcuni pneumatici e materiali plastici che difatti hanno provocato una densa colonna di fumo nero visibile da una buona parte della città. Sul posto sono intervenuti gli operatori della protezione civile.

La presenza di decine di cumuli di rifiuti abbandonati fra la sterpaglia in anni di incuria sono esca favorevole per gli incivili che ormai da sei mesi hanno eletto l'area come sito in cui divertirsi ad appiccare roghi, diversi dei quali hanno nel corso delle ultime settimane provocato non pochi momenti di apprensione.

