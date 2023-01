I campi nomadi in via dell’Ospedale e in località Caput Acquas a Carbonia sono stati oggetto di controllo da parte dei carabinieri della locale Compagnia nell’ambito di un intervento per prevenire e contrastare i reati in materia ambientale e contro il degrado urbano della città.

I militari hanno accertato l'abbandono incontrollato di una notevole quantità di rifiuti, speciali e non, tra cui materiale ferroso, elettrodomestici, parti di motori e carcasse di auto, pneumatici e diverso materiale edile di risulta.

Tre persone di etnia Rom sono state denunciate a piede libero per “gestione non autorizzata di rifiuti speciali pericolosi e realizzazione di discarica non autorizzata”. Le aree in questione sono state messe sotto sequestro: in totale 2mila metri quadrati di terreno.

Verrà inoltre fornita una dettagliata relazione riepilogativa all’autorità sanitaria locale, nella persona del sindaco Pietro Morittu, per l'urgente emissione di apposite ordinanze di bonifica.

