È servito l’intervento dei vigili del fuoco della locale stazione per liberare la Mercedes che questa mattina è rimasta incastrata nel marciapiede davanti al parcheggio di via Costituente a Carbonia, di fianco allo stadio Zoboli. La donna alla guida, rimasta fortunatamente illesa, ha probabilmente scambiato l’attraversamento pedonale per un ingresso del parcheggio e ha tentato di raggiungere il piazzale passando sopra il marciapiede al limite della pista ciclabile.

Purtroppo l’altezza del cordolo ha fatto sì che l’auto si incastrasse senza possibilità di movimento e la donna non è più riuscita a spostare il mezzo. L’intervento della squadra del 115 ha permesso alla donna di rimettersi alla guida e riprendere il suo percorso.

L'auto incastrata (L'Unione Sarda - Usai)

