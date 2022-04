Un uomo di mezza età, per cause ancora da accertare, è caduto ieri sera attorno alle 17 nei pressi della scalinata che si trova in piazza Ciusa - Mercato a Carbonia riportando ferite alla testa.

Sul posto, oltre ai commercianti delle vicine attività, è sopraggiunta l'ambulanza del 118 della Solky Soccorso che ha preso in cura il paziente. Viste le condizioni, è stato necessario far intervenire l'elisoccorso per il trasferimento al Brotzu di Cagliari.

La scalinata in Piazza Mercato (foto Fabio Murru)

L'elicottero in un primo momento ha cercato un luogo di atterraggio in centro in qualche area non distante dall'accaduto, ma alla fine è atterrato all'interno dello stadio comunale Zoboli dove stava per iniziare l'allenamento delle giovanili del Carbonia Calcio.

Sul posto la polizia locale che ha provveduto a regolare l'accesso all'impianto sportivo.

L’uomo, dopo esser stato stabilizzato dal personale giunto in elicottero e dal personale della Solky all'interno dell'ambulanza, è stato trasportato con una barella all'interno del velivolo per esser trasferito al Brotzu.

