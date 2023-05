Per quasi due mesi alcune famiglie e una pasticceria hanno vissuto un incubo da cui solo oggi si sono potuti risvegliare: un difetto del sistema fognario aveva infatti inondato in via Marconi a Carbonia il locale comunale che l'ente pubblico per tanti anni aveva concesso alla Pro loco (ora trasferita in altra sede).

Stamattina il Comune è intervenuto per bonificare i sessanta metri quadrati di appartamento pubblico che erano stati letteralmente invasi dalle acque nere che ristagnavano da settimane in tutti gli ambienti dell'immobile.

Per le famiglie impossibile aprire le finestre ed enormi anche i disagi per le attività commerciali e di ristorazione della zona infestate dagli odori nauseabondi.

«Il tratto fognario è privato - sottolinea l'assessore alle Manutenzioni Piero Porcu - ma le ripercussioni erano purtroppo tutte a nostro carico: i locali sono stati bonificati ma è ora indispensabile captare il guasto nel tratto privato per evitare che la bomba socio sanitaria torni a verificarsi».

