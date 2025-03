In tantissimi se ne sono accorti: da diverse settimane segnano una battuta d'arresto i lavori di riqualificazione di viale del Minatore, il grande viale d'ingresso alla città per chi sopraggiunge da nord dalla località Sirai, pertanto dalla SP2 e dalla statale 126. Per una questione legata alla scelta di alcune lavorazioni in subappalto, l'intervento ha subito dei rallentamenti pesanti, se non addirittura degli stop sui quali il Comune sta monitorando.

La situazione dovrebbe sbloccarsi nei prossimi giorni ma tutto dovrebbe dipendere dalla scelta della nuova azienda in subappalto a cui sono state assegnate diverse lavorazioni della strada. Sul lungo rettilineo che era in condizioni a dir poco disastrose, è stato realizzato il manto di bitume nuovo soltanto nel tratto di accesso alla città. La presenza di intoppi sui marciapiedi aveva generato già due mesi fa dei problemi.

L'intervento era decollato pochi giorni prima di Natale del 2024 grazie a un finanziamento di circa 600 mila euro che è l'assessorato comunale ai Lavori pubblici era riuscito a ottenere dalla Regione. Nel frattempo permane il divieto di accesso per chi sopraggiunge dalla zona commerciale di via Stazione; invece l'accesso è consentito solo per chi arriva dalla località Sirai.

