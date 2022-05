E' arrivato in mattinata e l'assemblaggio è cominciato subito: sono entrate nel vivo stamattina le operazioni tecniche relative alla posa del nuovo ponte sulla statale 126 fra la Grande Miniera e le collini di sterili minerari a Carbonia, che potrà essere percorso dai pedoni, da ciclisti e dai cavalli.

L'infrastruttura farà parte del Cammino storico minerario Santa Barbara. Gli operai di un'impresa d'appalto hanno iniziato a collegare e saldare a terra i pezzi del ponte in ferro che poi verrà issato sulle "spalle" che erano state rafforzate lo scorso febbraio e che sono state ritoccate ulteriormente ieri con la presenza di imponenti gru.

Per rendere sicure queste attività a maggiore ragione da oggi è stato di nuovo interdetto al traffico il tratto di statale su entrambe le corsie da Is Gallus a Is Maccionis sino al 6 giugno 2022. “Pur garantendo – ha precisato l’assessore Ai lavori Pubblici Stefano Mascia - l'accesso ai residenti e alle aziende, ai clienti e titolari dei servizi”.

Il traffico sulla statale sta subendo modifiche con deviazione dei flussi sul Passante Ovest, la bretella che costeggia la stazione intermodale e via Aspromonte: strada che sta già registrando un notevole aumento del traffico. “Monitoreremo lo stato di avanzamento del cantiere", tiene a precisare Mascia.

© Riproduzione riservata