Alla scalinata del degrado non pensava nessuno, sin quando stamattina alcuni privati hanno deciso, a spese proprie, di dare una gigantesca ripulita al tratto di collegamento fra via Cannas e viale Arsia, una infrastruttura che appartiene al Comune di Carbonia ma che stranamente non rientra nei siti pubblici destinati alle opere di nettezza urbana.

Oggi invece un'impresa commissionata da una palestra che esercita dinanzi ai gradoni (su cui si affacciano anche studi medici, radiologici e laboratori analisi) ha effettuato una bonifica totale di bottiglie e cocci di vetro, materie plastiche, cartacce e ogni altro rifiuto abbandonato lungo questa scalinata che nei fatti collega due settori della città.

"Dispiace constatare - sottolinea Gemma Casu, fra coloro che hanno commissionato le opere - che dobbiamo intervenire noi privati su posti urbani che sono invece di competenza dell'amministrazione pubblica”.

