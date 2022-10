A seguito della segnalazione effettuata la scorsa settimana dal Comitato di quartiere di Serbariu, gli agenti della Polizia locale di Carbonia sono intervenuti per un sopralluogo sul Rio Santu Milanu, all'uscita di Carbonia a ridosso degli agglomerati di Is Lampis e is Toccus per provare ad individuare l'origine del fastidioso tanfo che da giorni circonda l'abitato di Serbariu.

Gli agenti hanno potuto verificare di persona lo stato in cui versa il corso d'acqua, recentemente pulito dalle numerose erbacce, dove si evidenzia la presenza di acque torbide e di un'insolita schiuma bianca e marrone.

Tra le ipotesi al vaglio anche quella di un eventuale sversamento illegale di liquami fognari che potrebbe essere accertata da specifiche analisi.

Nei giorni scorsi un analogo sopralluogo era stato effettuato dalla seconda commissione consiliare lavori pubblici del Comune di Carbonia e ancor prima dai carabinieri, intervenuti sul posto dopo essere stati avvisati della situazione, sempre dal Comitato di quartiere di Serbariu.

