Si è svolta questa mattina la presentazione del progetto “Sicuri in strada”, promosso dall’Auser Carbonia in collaborazione con il Comune di Carbonia e il CSV Servizi Sardegna.

Presenti il comandante della polizia locale Andrea Usai, l’assessore alla pubblica istruzione Antonietta Melas e il presidente dell’Auser Andrea Piras.

«Da oltre dieci anni portiamo avanti questo progetto con l’intento di educare gli alunni delle classi quinte degli Istituti Comprensivi di Carbonia e le sedi staccate di Bacu Abis, Cortoghiana e Is Gannaus al rispetto delle regole,e con lezioni svolte dalla polizia locale sulla cartellonista orizzontale e verticale con lo slogan "Giovanissimi oggi, cittadini consapevoli domani"», spiega Piras.

Il sindaco di Carbonia Pietro Morittu: «L’amministrazione comunale sta investendo sui giovani e pertanto ha riattivato i percorsi di educazione stradale a loro dedicati con l’utilizzo dei proventi dalle sanzioni al codice della strada». E come spiega il comandante della polizia Locale Andrea Usai «il progetto consiste nell’erogazione agli alunni di specifiche lezioni frontali da parte degli agenti della Polizia Locale in materia di segnaletica stradale».

«Siamo convinti che nell'ambito dei percorsi di educazione civica - commenta l’assessora alla Pubblica Istruzione Antonietta Melas - l'attività di educazione stradale può contribuire positivamente al processo di apprendimento del rispetto delle regole di convivenza civile dei bambini e più in generale della nostra comunità. Affrontare il tema della sicurezza stradale nelle scuole può favorire una maggiore consapevolezza dell’importanza del rispetto delle norme del Codice della Strada, riducendo allo stesso tempo il fenomeno di comportamenti irrispettosi e pericolosi per sé e per gli altri. Rispettare le regole e le norme del codice della strada è necessario per evitare incidenti, purtroppo sempre in costante ascesa, come abbiamo avuto tristemente modo di constatare anche qualche settimana fa sulla Strada Provinciale 2».

