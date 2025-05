A partire da oggi sino al 2 giugno Carloforte si prepara a vivere la ventunesima edizione di Girotonno, appuntamento che trasforma l’isola di San Pietro in un palcoscenico di sapori, cultura e musica dal richiamo internazionale.

«L’afflusso di migliaia di visitatori richiede che l’Arma dei Carabinieri metta in campo un dispositivo di sicurezza all’altezza delle aspettative, motivo per il quale – rendono noto – saremo presenti a terra, sul mare e dall’alto per garantire a residenti e turisti di godersi la festa in piena serenità. Alla Stazione di Carloforte, naturale presidio del territorio, affiancheremo ulteriori militari inviati in servizio di rinforzo: una scelta che ci consente di aumentare la pattuglia sul territorio, offrendo un contatto costante con la popolazione e intervenendo con tempestività in caso di necessità. Lungo le coste, la motovedetta CC 708 proveniente da Cagliari garantirà la sicurezza della navigazione: la sua presenza non solo scoraggia comportamenti imprudenti in mare, ma assicura un pronto intervento in favore di bagnanti e diportisti lungo i tratti interessati dalla manifestazione».

L’Arma «vigilerà anche sui principali varchi d’accesso all’isola. I Carabinieri, affiancati dalle nostre unità cinofile antidroga, effettueranno controlli mirati al porto di Portovesme e di Calasetta per le rotte dei traghetti diretti a Carloforte. Tale presidio, discreto ma costante, tutela i viaggiatori e contribuisce a mantenere fluida la circolazione nei momenti di massimo afflusso. Nei giorni di apertura ufficiale e di premiazione, due Carabinieri in Grande Uniforme Speciale rappresenteranno l’Arma durante le cerimonie, testimoniando la vicinanza istituzionale alla comunità e agli organizzatori. Nei momenti di punta, una pattuglia motociclistica del Nucleo Radiomobile di Cagliari vigilerà sul flusso veicolare, garantendo interventi rapidi nelle aree di maggiore congestione».

A tutela della salute pubblica «i nostri reparti speciali del NAS e del NIL vigileranno sul rispetto delle norme igienico-sanitarie nella somministrazione di alimenti e sulle condizioni di lavoro di tutte le maestranze impiegate; un impegno essenziale in una kermesse gastronomica che fa dell’eccellenza del tonno la propria bandiera. Dall’alto, infine, il Nucleo Elicotteri dell’Arma offrirà un occhio vigile e privilegiato sull’intero perimetro della manifestazione, pronto a dirigere con precisione eventuali interventi di terra e di mare. Il nostro obiettivo – la conclusione – rimane quello di coniugare prevenzione, assistenza e pronta risposta, affinché la festa si svolga all’insegna dell’allegria e del rispetto delle regole. Per qualsiasi esigenza, il numero unico di emergenza 112 resta a disposizione ventiquattr’ore su ventiquattro, così come l’Arma che, come sempre, sceglie di essere dove i cittadini hanno bisogno di lei».

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata