Il Comune di Carbonia critica la Asl 7 per i gravi disagi subiti dai pazienti over 60enni convocati per la prima giornata di vaccinazioni antinfluenzali alla Grande miniera di Serbariu: centinaia di anziani al freddo, al vento, in parte sotto la pioggia (insufficiente un gazebo) ed esposti alle intemperie in attesa di entrare nell’hub dell’Auditorium.

“Premesso – scrive il sindaco Pietro Morittu – che abbiamo concesso la struttura, è emersa una non ottimale organizzazione nella fase di accoglienza che non sono di competenza comunale: sollecitiamo l’adozione di ogni possibile misura volta a superare i disagi manifestati dai cittadini, e siamo disponibili a soluzioni condivise”.

Pesantissima anche la presa di posizione dei gruppi consiliari Art.1 e Cinquestelle.

Così Matteo Sestu, Luca Pizzuto, Gianluca Lai, Sandro Mereu: “Lo spettacolo indecoroso di centinaia di anziani in balia di vento e pioggia impone una condanna netta: ci chiediamo come sia stato possibile non prevedere un riparo per gli anziani con posti a sedere e perché non è stato stipulato un accordo con i medici di base per fare i vaccini in ambulatorio come in passato”.

