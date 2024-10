Potrebbe essere di origine dolosa l’incendio che ieri poco prima delle 23 ha gravemente danneggiato una vettura a San Giovanni Suergiu.

Una Fiat Punto era parcheggiata in via Toscanini quando, per cause da accertare, tra cui non è esclusa l’origine dolosa, è andata a fuoco. Dopo la segnalazione di alcuni residenti sono arrivati sul posto i vigili del fuoco di Carbonia, che dopo aver spento le fiamme hanno messo in sicurezza la vettura.

Si tratta del secondo episodio in pochi giorni, dopo quello che la notte tra giovedì e venerdì ha distrutto una Peugeot 208 SW in via dei Pescatori a ridosso della caserma dei carabinieri.

