Gli asili e i nidi di Carbonia celebrano la giornata dell'infanzia: con una splendida passeggiata per le vie della città oggi gli istituti preposti all'assistenza didattica e formativa dei bambini hanno infatti deciso di commemorare la giornata dedicata ai più piccini.

Di concerto con l'assessorato alla Scuola dell'amministrazione comunale di Carbonia si sono recati a villa Sulcis dove hanno dato vita ad un incontro e ad un confronto sulle tematiche legate alla infanzia. Sono state realizzate anche iniziative didattiche e ludiche. «Un momento importante di condivisione - ha sottolineato l'assessore comunale alla pubblica istruzione Antonietta Melas - che pone al centro della riflessione sulla tutela dei minori».

Proprio pochi giorni fa due imprese d'appalto vincitrici di gare pubbliche indette dal Comune hanno sottoscritto il contratto per la costruzione a Carbonia di due nuovi asili, uno vicino a alla scuola Ciusa l'altro in via Brigata Sassari.

© Riproduzione riservata